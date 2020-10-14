Джакарта, , 08:22 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо выразил свою поддержку инициативам Индонезии в отношении Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Antara.

«Япония продолжает продвигать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и полностью поддерживает перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе, продвигаемые Индонезией», — говорится в заявлении посольства Японии в Джакарте.

Стороны подтвердили, что сотрудничество между Индонезией и Японией будет продолжено в преддверии 37-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который намечен на 11−15 ноября 2020 года.

Напомним, Ёсихидэ Суга был назначен на должность премьер-министра Японии 16 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии и премьер-министр Японии хотят укрепить двусторонние связи