Бишкек, , 08:21 — REGNUM С предложением повторного рассмотрения формирования нового правительства Киргизии под председательством Садыра Жапарова обратился к парламенту республики президент страны Сооронбай Жээнбеков. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба киргизского лидера.

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Уточняется, что президент Киргизии обратился с письмом к новоизбранному спикеру Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Канату Исаеву с письмом.

«В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым были возвращены Аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства», — указывается в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что президент страны предлагает рассмотреть указанный вопрос на очередном заседании парламента, согласно установленного порядка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ГУВД Бишкека сообщило, что ситуация в столице Киргизии в ночь на 14 октября была безопасной и стабильной, нарушений общественного порядка не выявлено.