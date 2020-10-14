Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter заблокировала за распространение спама и «манипуляции работой платформы» ряд аккаунтов, которые якобы принадлежат чернокожим сторонникам президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на представителя одноимённой компании — владельца сети 13 октября сообщает агентство Reuters.

«Наша команда проводит тщательное расследование сложившейся ситуации и будет действовать в соответствии со сводом правил Twitter, если будет установлено, что твиты (сообщения) были опубликованы с нарушением этих правил», — цитирует агентство представителя Twitter.

По данным агентства, пользователи заблокированных аккаунтов публиковали фотографии реальных людей, которым присваивали вымышленные имена. Эти фотографии подписывались похожими сообщениями, типа: «Да, я чёрный, и я голосую за Трампа».

В некоторых случаях на страницах помещалась приписка, что данный аккаунт принадлежит сотруднику правоохранительных органов или ветерану боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, пост президента США Дональда Трампа о том, что он больше не может заразить коронавирусом окружающих, был помечен в социальной сети Twitter, как вводящий в заблуждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter счёл пост Трампа об иммунитете к COVID-19 вводящим в заблуждение