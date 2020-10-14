Бишкек, , 08:14 — REGNUM Ситуация в столице Киргизии в ночь на 14 октября была безопасной и стабильной, нарушений общественного порядка не выявлено. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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«Обстановка в столице безопасная и стабильная, происшествий, связанных с нарушением общественного порядка выявлено и зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время сотрудники милиции, солдаты вооружённых сил и народные дружинники обеспечивают безопасность граждан и ими не было зафиксировано фактов посягательств на частное и государственное имущество.

Кроме того, уточняется, что все организации в городе, как частные, так и государственные, функционируют в обычном режиме, общественный транспорт работает в штатном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решать возникающие в Киргизии проблемы исключительно в рамках закона призвал политические силы республики президент страны Сооронбай Жээнбеков.