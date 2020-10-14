Брюссель, , 08:13 — REGNUM Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что возбуждение Генпрокуратурой Грузии уголовного дела о незаконной передаче территорий Азербайджану нужно Тбилиси только для того, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Об этом парламентарий 13 октября сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Он прокомментировал арест по данному делу двух человек, которые работали 2007 году в комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы. Их обвиняют в том, что они якобы утаили часть карт, из-за чего Азербайджану было отмеряно около 3500 га «исторически грузинских земель».

«Интересно, что эти события были еще в 2007 году, — написал Кубилюс. — Смешно. «Грузинская мечта» обвиняет политическую оппозицию, чтобы отвлечь внимание с реальных проблем — плохого реагирования на пандемию и остановленной экономики — на что-то другое».

Стоит отметить, что о необходимости пересмотреть соглашения 2006 и 2007 годов, которые Тбилиси и Баку заключили при делимитации границы, в Грузии заявили 24 сентября. В Генпрокуратуре Грузии сообщили, что ведомству передали топографические карты 1938 года выпуска, на которых граница отмечена не так, как решили члены двусторонней комиссии.

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