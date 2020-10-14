Джакарта, , 08:04 — REGNUM Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает Sindonews.

В ходе переговоров лидеры двух стран выразили желание укреплять отношения между двумя странами, в том числе в сфере безопасности на море.

Премьер-министр Японии выразил намерение построить хорошие отношения и укрепить стратегическое партнерство с Индонезией, которая разделяет те же основные ценности.

В ответ на это Джоко Видодо поздравил Ёсихидэ Сугу с вступлением в должность премьер-министра Японии и выразил желание улучшить отношения между странами.

Премьер-министр Японии также выразил желание углубить сотрудничество в различных областях, включая развитие инфраструктуры, развитие человеческих ресурсов, безопасность на море между Японией и Индонезией.

В ответ на это президент выразил намерение тесно сотрудничать с Японией в целях реагирования на различные вызовы в регионе.

Кроме того, Япония выразила надежду, что Индонезия поддержит решение северокорейской проблемы, включая вопрос о похищении японских граждан.

Напомним, ранее в КНДР заявили, что проблема похищения 17 японцев в 1970-х и 1980-х годах была «полностью решена», но официальный представитель правительства Японии заявил, что государство не может принять это заявление.

Читайте также: Глава МИД КНР призвал избавиться от внешнего влияния в Южно-Китайском море