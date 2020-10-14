Москва, , 08:05 — REGNUM В случае, если западные страны не понимают необходимости уважительного диалога с Россией, последняя может прекратить вести диалог с Евросоюзом. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном клубе «Валдай».

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал глава МИД РФ, добавив, что при этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о невозможности партнерства на геополитическом уровне с Москвой.

«Так тому и быть, если они этого хотят», — подчеркнул Лавров.

Также он указал, что существует множество фактов, как ЕС ведет себя совершенно «неподобающе и неприемлемо» в ситуации с блогером Алексеем Навальным, и отметил, что Россия желает понять для себя, возможен ли бизнес с ЕС в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз объявил о введении санкций в отношении России из-за ситуации с блогером Навальным.