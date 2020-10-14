Анкара, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил резким выпадом на критику своей коллеги из Швеции Анн Линде ситуации со свободой слова в турецкой республике и отказа от вывода войск из Сирии. Об этом 13 октября сообщает агентство Associated Press.

Пресс-конференция министров прошла в Анкаре. Вспыливший Чавушоглу заявил, что Швеция настаивает на том, чтобы Турция вывела войска из Сирии, а также поддерживает курдов.

«Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?» — сказал он, обвинив Стокгольм в том, что там закрывают глаза на предполагаемое жестокое обращение властей Греции с мигрантами.

В ответ Линде сказала, что она приехала в Турцию как гость и предпочла бы не обсуждать спорные вопросы во время пресс-конференции.

«Я просто надеюсь, что у всех в Турции будет возможность выразить свои взгляды так же откровенно, как вы, министр», — сказала глава МИД Швеции.

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