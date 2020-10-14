Киев, , 07:32 — REGNUM Украина с приходом к власти президента Владимира Зеленского движется в неверном направлении, считают 35% жителей страны в соответствии с результатами опроса, проведённого Национальным демократическим институтом США (NDI).

Отмечается, что показатель недоверия к политике Зеленского увеличился с 25% в декабре 2019 года.

«Кроме того, существует обеспокоенность по поводу отката демократии — 22% считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше», — говорится в отчёте NDI.

Больше всего нареканий у граждан Украины вызывает ситуация в здравоохранении и образовании, а также в экономике.

Так, 63% респондентов считают, что за время нахождения у власти Зеленского в украинской экономике произошли негативные изменения. Свыше 60% опрошенных считают, что ухудшилась ситуация с занятостью населения, 72% пожаловались на рост цен. Кроме того, большинство респондентов заявили, что президент не выполняет своих обещаний.

Опрос проводился с 22 июля по 16 августа, в нём приняли участие 2,5 тыс. человек из разных регионов страны.

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