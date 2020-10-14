Тирасполь, , 07:33 — REGNUM В Приднестровье в настоящее время осуществляется плановая ротация миротворческих подразделений российского воинского контингента. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

В состав совместных миротворческих сил, дислоцированных на Центральном участке Зоны безопасности конфликта (г. Дубоссары), после совершения марша со штатным вооружением и техникой вошла мотострелковая рота, прибывшая для проведения ротации на миротворческих постах.

Новое подразделение в полном объёме осуществило замену российских военнослужащих на одном одностороннем миротворческом посту, а также на шести контрольно-пропускных пунктах участка, имеющего протяжённость 60 километров и ширину до 20 километров.

На следующем этапе ротации миротворческих мотострелковых батальонов будет проведена замена подразделений на Южном участке Зоны безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Тирасполе в честь 25-й годовщины образования Оперативной группы Российских войск (ОГРВ) был открыт памятник военнослужащим-миротворцам.

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