Бишкек, , 07:11 — REGNUM Решать возникающие в Киргизии проблемы исключительно в рамках закона призвал политические силы республики президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба главы государства.

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"Вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. Призываю всех вас соблюдать закон», — сказал он.

Жээнбеков отметил, что 13 октября в Киргизии был избран спикер парламента, поэтому законодательный орган теперь сможет «функционировать полноценно».

Он добавил, что предложил парламенту рассмотреть вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова, и подчеркнул важность соблюдения законодательства во время этой процедуры.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Жапарова освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков, вспыхнувших в Бишкеке 5 октября 2020 года. Затем партия «Мекенчил» («Патриот») выдвинула его на пост премьер-министра.

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