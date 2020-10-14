Иркутск, , 06:15 — REGNUM Первый секретарь иркутского обкома КПРФ, бывший губернатор региона Сергей Левченко отказался от мандата депутата Государственной думы РФ. Депутатское кресло стало вакантным после смерти депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Этот мандат не имеет отношения к моей политической деятельности в Иркутской области. Если бы дело касалось мандата, имеющего отношение к моему региону, то ситуация была бы другая», — прокомментировал своё решение Левченко.

Уточняется, что вместо него мандат получит экс-кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин.

При этом, партия поручила Сергею Леченко вместе с ведущими учёными на базе Орловского экономического форума подготовить федеральную пятилетку развития и программу вывода страны из кризиса.

С этой программой партия пойдёт на выборы в Государственную думу в 2021 году.