Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Американскому Госдепартаменту, требующему от научных центров США раскрыть сведения об источниках финансирования из-за рубежа, следует самому информировать общественность о получателях средств в других странах, написали 13 октября представители российского посольства в Вашингтоне на странице дипведомства в Twitter.

«Мы призываем Госдеп следовать политике настоящей прозрачности — раскрывать получателей американского финансирования. Тех, кто влияет на политические процессы в других странах», — объяснили российские дипломаты.

Ранее, напомним, с требованием к американским научным институтам выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он заявил, что Россия и Китай якобы стремятся «оказать влияние на американскую внешнюю политику» путём подключения своих лоббистов, экспертов и финансируемых научно-исследовательских организаций.

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