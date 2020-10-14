Москва, , 05:37 — REGNUM Нагорно-Карабахская Республика (НКР) должна оставаться стороной переговоров о мире, а позиция Азербайджана в этом вопросе не соответствует реалиям, заявил 14 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью РБК.

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«Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии», — сказал министр.

По его словам, отсутствие представителя НКР за столом переговоров не означает, что Армения игнорирует интересы этого региона. Вместе с тем, подчеркнул Мнацаканян, власти Нагорного Карабаха не являются подконтрольными Еревану.

Он объяснил, что в Азербайджане считают вопрос вовлечения Нагорного Карабаха в процесс таким острым, потому что заинтересованы в сохранении представления о том, что это «армяно-азербайджанский конфликт», где «Карабаха вообще не существует».

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