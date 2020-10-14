Кемерово, , 05:31 — REGNUM В Кемеровской области фуд-кортам, бассейнам, баням и салонам красоты разрешили возобновить работу — при условии соблюдения всех противоэпидемических требований. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, вновь откроются фуд-корты, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах — при условии загрузки объектов не более 50%, расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра. Бассейны, бани и сауны также будут работать при условии половиной загрузки объектов.

Закрытыми остаются ночные клубы. По-прежнему запрещена работа публичных и иных массовых мероприятий; кружков и секций, досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения (для пожилых).