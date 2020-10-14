Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Сомали американские войска для выполнения обещания вернуть домой американских солдат. Об этом со ссылкой на источник 13 октября сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что намерение Трампа вывести американский контингент из Сомали встретило негативную реакцию со стороны сотрудников администрации США, поскольку правительство этой африканской страны самостоятельно не способно в достаточной степени контролировать ситуацию. В частности, против такого решения выступает советник бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр Колин Томас Дженсен.

«Если США значительно сократят своё военное присутствие в Сомали, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится».

Колин Томас Дженсен

Дженсен считает, что исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непременно воспользуется сложившейся ситуацией.

Представители оборонного ведомства и Африканского командования вооружённых сил США дать комментарии агентству Bloomberg отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, трое военнослужащих сомалийского спецназа погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Джана Абдалла. В результате нападения также был серьёзно ранен военнослужащий из США.

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