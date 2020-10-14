Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирской области руководителям предприятий и организаций рекомендовали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу. Самим же пожилым гражданам посоветовали придерживаться режима карантина дома, ограничив круг контактов. Решение принято на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее губернатор региона Андрей Травников поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер.

Сейчас в регионе проходят рейды, проверяя, как соблюдаются требования режима повышенной готовности — речь идёт о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общественного питания.