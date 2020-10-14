Приштина, , 05:32 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 13 октября провела встречу со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком. В ходе встречи Османи заявила, что любое достигнутое Косово и Сербией соглашение будет невыполнимым без ратификации парламентом и выступила против создания в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнула необходимость широкого внутреннего консенсуса в Косово для ведения переговоров с Сербией. По словам Османи, конституционная система Косово и унитарный характер Республики Косово неприкосновенны и не могут становиться темой переговоров.

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Также Османи резко осудила сокрытие Сербией мест захоронений пропавших без вести в ходе Косовской войны албанцев.

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В тот же день политическая организация косовских сербов «Сербский список» заявила о намерении выйти из правительства в случае, если Ассоциация сербских муниципалитетов не будет создана.

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