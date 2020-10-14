Вашингтон, , 04:43 — REGNUM США планирует поставить Тайваню современное вооружение на сумму примерно $5 млрд. Об этом со ссылкой на источник 13 октября сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что администрация президента представила Конгрессу США дополнительно два вида вооружений к согласованному ранее списку — БПЛА Taipei MQ-9 и противокорабельные ракетные комплексы берегового базирования.

Напомним, что по информации источников агентства Reuters, Госдепартамент США уже выдал разрешение на выполнение трёх военных поставок Тайваню. Отмечается, что в их состав входят системы залпового огня HIMARS, крылатые ракеты воздушного базирования SLAM-ER и дополнительные (сенсорные) блоки для истребителей F-16. У Конгресса США в распоряжении есть 30 дней для принятия решения относительно этих поставок.

Ранее СМИ сообщали о намерении США продать Тайваню вооружения на сумму $7 млрд. По информации Financial Times, в рамках уже второй сделки (первая была в 2019 году) острову могут быть поставлены морские мины, крылатые ракеты наземного базирования и беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай потребовал от США отказаться от поставок вооружений Тайваню и любых других военных связей с островом, по мнению КНР являющимся провинцией Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай призвал США не поставлять оружие Тайваню