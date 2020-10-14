Приштина, , 04:22 — REGNUM Сербская правозащитница, одна из немногих сербских публичных деятелей, признающих как факты преступлений албанцев против сербов, так и преступлений сербов в отношении албанского населения Косово, глава Фонда международного права в Белграде Наташа Кандич 13 октября приняла участие в программе Debat Plus в эфире косовского телеканала RTV Dukagjini.

Кандич заявила, что президент Сербии Александр Вучич должен публично, а не в закрыых кабинетах, попросить прощения у семей албанцев, ставших жертвами военных преступлений.

Наташа Кандич То, что сделано не способствует процессу преодолению прошлого и оценка не помогает тому, над чем мы работаем уже 20 лет… Вучич должен не принимать участи в минуте молчания и проявлять уважение, а публично попросить прощения и взять на себя ответственность как президент страны.

Кандич заявила, что необходимо пролитьсвет на обстоятельства исчезновения пропавших без вести, чтобы сделать возможным нахождение их тел.

Судьба пропавших без вести албанцев является одной из тем переговоров между Сербией и Косово, проходящих при посредничестве Евросоюза.

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