Скопье, , 03:56 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии из рядов второй по величине партии в стане ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), ныне находящейся в оппозиции, Антонио Милошоски 13 октября заявил, что проведение заседания парламента в удаленном режиме противоречит Конституции.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал следующее заявление:

Антонио Милошоски С конституционно-юридической точки зрения парламент не может работать и выносить решения посредством онлайн приложений, по той простой причине, что существует ясно выраженное конституционное предписание (статья 69), требующее присутствие на парламентских заседаниях большинства депутатов (если в Конституции говорится об онлайн-заседаниях, то было бы написано участие, а не присутствие, что подтверждается и Регламентом).

Милошоски назвал перевод парламента на удаленную работу несправедливым по отношению к учителям, судьям и продавцам, от которых требуется присутствие на месте работы.

Стоит отметить, что ВМРО-ДПМНЕ — правая партия, а в ходе пандемии правые политики проявили склонность демонстрировать более пренебрежительное отношение к нормам безопасности. Самым явным примером того является отношение к таким мерам президента США Дональда Трампа, который отказался даже от закрытия границ. ВМРО, в отличие от своего главного соперника СДСМ (Социал-демократического союза Македонии) не отказалась от проведения встреч с избирателями в офлайн режиме.

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