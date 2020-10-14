Брюссель, , 03:29 — REGNUM Европейские политики ведут «игру с огнём», вводя против России необоснованные санкции и провоцируя ее на прекращение двустороннего диалога, заявил 14 октября журналистам депутат Европарламента Тьерри Мариани (фракция «Идентичность и демократия»).

Таким образом он прокомментировал заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который допустил отказ от диалога и сотрудничества с Евросоюзом из-за обвинений по инциденту с блогером Алексеем Навальным.

«Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности», — объяснил евродепутат.

По его словам, такой подход противоречит международному праву и является «чисто политическим решением».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешнее поведение Евросоюза может привести к отказу Москвы от дальнейшего сотрудничества.

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