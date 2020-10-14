Тегеран, 14 октября 2020, 07:40 — REGNUM 12 октября президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Таджикистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.
В своем послании Рухани поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Таджикистана. Он заверил, что отношения между Тегераном и Душанбе будут продолжаться в русле общих интересов, а также на основе укрепления регионального мира и стабильности.
Иранский президент пожелал здоровья и успехов таджикскому коллеге, а народу Таджикистана — процветания.
Четырехлетние холодные отношения Ирана и Таджикистана начали разогреваться, когда министр иностранных дел Таджикистана посетил Тегеран. Аналитики сообщают, что двусторонние отношения имеют большое значение и могут в долгосрочной перспективе иметь позитивные последствия, служащие интересам ближневосточного региона.
Таджикистан, имеющий культурную и языковую близость с Ираном, традиционно был особо значимым государством для иранской дипломатии в регионе.