Тегеран, , 07:40 — REGNUM 12 октября президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Таджикистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

В своем послании Рухани поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Таджикистана. Он заверил, что отношения между Тегераном и Душанбе будут продолжаться в русле общих интересов, а также на основе укрепления регионального мира и стабильности.

Иранский президент пожелал здоровья и успехов таджикскому коллеге, а народу Таджикистана — процветания.

Четырехлетние холодные отношения Ирана и Таджикистана начали разогреваться, когда министр иностранных дел Таджикистана посетил Тегеран. Аналитики сообщают, что двусторонние отношения имеют большое значение и могут в долгосрочной перспективе иметь позитивные последствия, служащие интересам ближневосточного региона.

Таджикистан, имеющий культурную и языковую близость с Ираном, традиционно был особо значимым государством для иранской дипломатии в регионе.