Москва, , 02:45 — REGNUM Заявления из Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с условием временной взаимной заморозки ядерных арсеналов России и США носят конъюнктурный характер, заявил 14 октября журналистам главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Заявления представителя американской администрации носят конъюнктурный характер, и их надо рассматривать в связи с предвыборной борьбой в США», — сказал эксперт.

По его словам, в вопросе продления договора СНВ-3 на очередной срок не должно быть никаких предварительных условий, иначе он так и останется нерешённым.

Напомним, 13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о согласии Вашингтона на продление договора СНВ-3 при условии временной заморозки ядерных арсеналов России и США.

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