Сараево, , 01:46 — REGNUM На регулярной сессии, которая запланирована на 15 октября, члены президиума Боснии и Герцеговины планируют призвать все государственные учреждения страны посвятить себя выполнению всех 14 приоритетных задач для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 13 октября.

Инициатива выступить с официальным призывом была выдвинута после визита членов президиума Боснии и Герцеговины в Брюссель 30 сентября с целью ускорить проведение необходимых реформ в стране для получения статуса кандидата летом следующего года.

Приоритетные задачи, в решении которых Босния и Герцеговина должна добиться прогресса, чтобы Совет ЕС мог принять решение о переходе к следующему этапу переговоров, касаются, прежде всего, верховенства права, борьбы с коррупцией и защиты прав всех граждан.

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