Киев, , 01:41 — REGNUM Украине на пути в Евросоюз необходимо продолжать реформы, заявил 13 журналистам октября президент Польши Анджей Дуда во время поездки в Одессу. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Украина всегда была в Европе, а вопрос принадлежности к ЕС — это вопрос политического характера, и это требует изменений и многих реформ, которые должны быть проведены в Украине», — сказал он.

Дуда добавил, что Польша всегда поддерживала «европейские стремления Украины», и что когда-нибудь представители обеих стран сядут по одну сторону «стола» Европейского Союза.

В свою очередь, Зеленский, присутствовавший на встрече с журналистами, объяснил, что Украине предстоит «многое сделать, чтобы стать членом ЕС».

«Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим», — сказал украинский президент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам встречи Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присоединении к платформе «Триморье» — неформальной платформе, которая объединяет 12 стран Центральной и Южной Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина хочет присоединиться к «Инициативе трёх морей» — Зеленский