Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Избрание нескольких стран — Китая, России и Кубы — в Совет ООН по правам человека подтверждает, что в 2018 году Соединённые Штаты приняли правильное решение выйти из этого органа, написал 13 октября госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что США «используют другие возможности для защиты и продвижения универсальных прав человека», в частности на площадке Генеральной ассамблеи ООН.

Вашингтон, по словам Помпео, использовал возможности организации, чтобы «выявить и наказать нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других странах».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 октября на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН Россию избрали членом Совета ООН по правам человека.

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