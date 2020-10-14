Приштина, , 01:02 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог в понедельник, 12 октября, приветствовал прохождение законопроектом об экономическом восстановлении Косово после пандемии COVID-19 парламентом Косово первого чтения в парламенте.

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На своей странице в социальной сети Тwitter дипломат опубликовал следующее:

Томаш Шуньог Рад тому, что парламент Косово наконец смог одобрить законопроект об экономическом восстановлении в первом чтении. Надеюсь, что депутаты учтут комментарии ЕС и других международных акторов в работе по завершению этого важного закона.

В поддержку законопроекта, который будет регулировать социальные выплаты, меры по поддержке бизнеса и международные займы на восстановление экономики после коронавирусного кризиса, выступили 64 депутата из 120, в том числе четыре депутата, обычно не поддерживающих работу правящей коалиции. Неизвестно, с чем связана их внезапная смена позиции, однако можно предположить, что имело место вмешательство внешних игроков.

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