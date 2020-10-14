Киев, , 00:50 — REGNUM Руководство британской разведки MI-6 заверило президента Украины Владимира Зеленского в том, что готово участвовать в финансировании «украинских независимых СМИ». Об этом сам Зеленский сообщил в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, переговоры прошли в офисе спецслужбы во время визита в Лондон. Сейчас, объяснил Зеленский, в MI-6 ждут предложений из Киева относительного возможных вариантов поддержки СМИ.

«Сказали, что они по этому поводу будут нам помогать, что они ждут от нас предложений независимых СМИ, которые готовы вместе с Украиной финансировать для того, чтобы на Украине была информация, соответствующая главному вопросу — защите свободы и прав людей, защите информации, которая защищает нашу страну, прежде всего», — сказал украинский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что другими темами переговоров в Лондоне стали ситуация вокруг антикоррупционных органов Украины, ситуация в Донбассе, а также окружение президента Зеленского, которое оказывает на него влияние.

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