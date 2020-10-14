Сараево, , 00:33 — REGNUM Хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич в интервью хорватскому телеканалу подчеркнул, что его страна достигла определенного прогресса в процессе выполнения 14 приоритетных задач, поставленных Европейской комиссией для предоставления Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Он также высказал предположение, что не все политики в Боснии и Герцеговине заинтересованы во вступлении в ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Мы услышали от европейских официальных лиц, что ждет нас в предстоящий период. По их словам, нам предстоит проделать много работы, потому что получение статуса кандидата зависит от достижения значительного прогресса в выполнении всех 14 приоритетов. Я буду работать над выполнением всех приоритетов. Но, к сожалению, есть политические субъекты в Боснии и Герцеговине, такие как Хорватское демократическое сообщество и Союз независимых социал-демократов, которые, по всей вероятности, этого не хотят. Желают ли они вообще вступления Боснии и Герцеговины в ЕС?», — указал Комшич.

Комментируя встречу президента Сербии Александра Вучича с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и заместителем председателя Палаты национальностей Боснии и Герцеговины Драгана Човича, Комшич заявил, что он «где-то читал, что они якобы обсуждали европейскую перспективу».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии и чиновники из Боснии отметили 25-ю годовщину Дейтона