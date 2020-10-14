Буяновац, , 00:28 — REGNUM Во вторник, 13 октября, в Сербии возбудили уголовное дело в отношении директора албанского Дома культуры в населенном сербами и албанцами муниципалитете Буяновац Етмира Исмаили. В вину Исмаили якобы вменяется использование национальных символов в день празднования «Дней командира Леша».

Командиром Леша албанцы, проживающие на юге Сербии прозвали Ридвана Чазими — одного из лидеров Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца, который вел борьбу против сербских властей даже спустя год после Кончульского соглашения о разоружении Армии, — сообщает информационный портал Буяноваца Bujanovačke. Поскольку Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца в Сербии признана террористической организацией, весьма вероятно, что реакция сербских властей была вызвана не использованием албанской национальной символики, а именно символики этой армии.

Глава Албанского национального совета (коалиции албанских партий в Сербии) ь и депутат народной скупщины Сербии Рагми Мустафа на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что это уже третий случай, когда прокуратура и органы защиты правопорядка в Сербии осуждают албанцев за использование национального флага.

Аналогичное дело возбуждалось и против самого Мустафы после выборов в Народную скупщину Сербии, что вызвало негативную реакцию в Приштине. Мустафа назвал возбуждение дела против Исмаили «воспиющим нарушением неотъмлемых прав человека, гарантированных Конституцией Сербии», что, однако, является популистским шагом и одним из проявлений негативных сторон албанского национализма.

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Рагми Мустафа Албанский национальный флаг будет развиваться над Прешевской долиной и мы не отречемся от попыток защитить национальную индентичность и символику.

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