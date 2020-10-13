Донецк, , 23:44 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР, которые провели ВСУ со времени переговоров подгруппы по безопасности, достигло 24, сообщает 13 октября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что три обстрела произведены с применением миномётов калибром 82 мм. Кроме того, ВСУ каждый день допускают позиционные нарушения вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, прошлые переговоры подгруппы по безопасности Контактной группы состоялись 29 сентября 2020 г. 13 октября ВСУ обстреляли посёлок Жабуньки в ДНР.

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