Париж, , 23:43 — REGNUM Депутат нижней палаты французского парламента — Национального собрания — Жан-Люк Ритцер, который провел месяц в коме из-за SARS-CoV-2, вернулся к работе. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Reuters.

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68-летний депутат от партии «Республиканцы» и департамента Верхний Рейн вернулся в Национальное собрание. В своей речи, встреченной бурной овацией, он призвал правительство Франции «создать атмосферу надежды и доверия, в которой так нуждаются наши врачи и наши сограждане».

На эти слова премьер-министр Франции Жан Кастекс ответил следующее: «К сожалению, Вы являетесь живым примером того, что вирус может настигнуть каждого и что никто не может надеяться чудом избежать его».

Напомним, 13 октября во Франции было выявлено 12 993 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 743 тыс. Ранее, 10 и 11 октября, было зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.