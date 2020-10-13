Дамаск, , 23:26 — REGNUM В сирийском Идлибе незаконные вооруженные формирования вновь готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, сообщил 13 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

По информации российских военных, провокация с применением хлора запланирована в южной части Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Сфухон с целью обвинить правительство Сирии в применении химического оружия против населения страны.

Для съёмок постановочных видеороликов в это поселение уже прибыли представители скандально известной группы «Белые каски».

«В российский Центр по примирению поступила информация о подготовке боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Александр Гринкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 2011 года было устроено несколько подобных провокаций, ни одна из которых впоследствии не получила подтверждений применения химоружия правительственными войсками САР.

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