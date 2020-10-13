Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Арестованные ранее в США экстремисты, планировавшие похищение губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, также вынашивали планы похищения губернатора штата Вирджиния Ральфа Нортэма, 13 октября сообщает агентство Associated Press.

Новые обстоятельства громкого дела, по которому проходят обвиняемыми шестеро человек, раскрыл в ходе судебного заседания агент ФБР Ричард Траск. Агент сообщил, что планы обсуждались на заседании группы в Огайо, где присутствовало примерно 15 человек.

«Они обсуждали возможные цели… в частности, обсуждали вопросы по губернаторам Мичигана и Вирджинии на основании их приказов о карантине» , — заявил Траск.

Агент ФБР сообщил, что одним из рассматриваемых вариантов в отношении губернатора Уитмер было её похищение из загородного дома, за которым некоторые из обвиняемых уже вели наблюдение.

Адвокаты подозреваемых заявляют, что участники группы могли «говорить о разных вещах», но при этом «никогда не угрожали что-либо сделать». В случае признания виновными обвиняемым может грозить пожизненное заключение.

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