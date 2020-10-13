Москва, , 23:22 — REGNUM Условия США для продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), обозначенные сегодня, 13 октября, сотрудником Госдепа Маршаллом Биллингсли, для России неприемлемы.

Об этом журналистам сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пояснив, что вопрос СНВ-3 не сводится к «заморозке» ядерных арсеналов двух стран.

Рябков «Это неприемлемое предложение».

Как сообщало ИА REGNUM, Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов продлить СНВ-3, если Россия на время согласится на «заморозку» ядерных арсеналов — параллельно с такими же действиями США.

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