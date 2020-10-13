Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно, если и Россия, и США временно «заморозят» свои ядерные арсеналы.

С таким заявлением на видеоконференции выступил 13 октября спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Если Россия согласится на ограничение или замораживание своих ядерных арсеналов, то и США, отмечает американский представитель, готова «сделать то же самое». Если верить Биллингсли, такое соглашение Вашингтон готов заключить буквально завтра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает в грядущем феврале.

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