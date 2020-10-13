Вашингтон, 13 октября 2020, 23:06 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) возможно, если и Россия, и США временно «заморозят» свои ядерные арсеналы.
С таким заявлением на видеоконференции выступил 13 октября спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Если Россия согласится на ограничение или замораживание своих ядерных арсеналов, то и США, отмечает американский представитель, готова «сделать то же самое». Если верить Биллингсли, такое соглашение Вашингтон готов заключить буквально завтра.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает в грядущем феврале.
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