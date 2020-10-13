Москва, , 22:58 — REGNUM Разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром, по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, вызвал появление множества комментариев со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 13 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы пришли к выводу, что дипломатическая работа должна лежать не только на работниках Министерства иностранных дел, но ей также должны заниматься и военные. Поэтому привлечение к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе министров обороны является полезным, считают пользователи.

«Думаю, что на сегодняшний день многие переговоры необходимо проводить не нашему МИДу, а министру обороны!», — пишет Ирина Ш.

Тем не менее, многих возмутил тон, с которым обращался министр обороны Турции к российскому коллеге. По мнению граждан, угрозы со стороны Турции оказать поддержку Азербайджану в военных действиях в Карабахе является хамством.

«Турции пора поумерить свои аппетиты, а то дело может закончиться для них не лучшим образом… совсем уже обнаглели, они ещё будут нам диктовать условия», — пишет Дарья М.

Другие посчитали, что у Турции, по крайней мере, есть определённая цель, к которой стремится её руководство. А в России, считают комментаторы, пока не придумали ничего кроме попытки заморозить конфликт.

«Проигрыш в том, что у турок есть план и желание решить проблему окончательно, а Россия не предлагает ничего, кроме как всё оставить и продолжать мучить людей долгие годы», — написал Евгений П.

Отдельные пользователи указали на историю Турции, которая проводила агрессию в отношении Армении. По мнению граждан, Турция не имеет морального права претендовать на армянские земли и как-либо участвовать в вопросах принадлежности территории Нагорного Карабаха.

«Пусть Турция сначала вернёт армянам земли, которые сама незаконно присвоила, а также пусть выплатит компенсацию за геноцид. И только потом трындит про «оккупированные» азербайджанские земли», — считает пользователь Za Dobro.

Нашлись и те, кто уверен, что виновником возникновения кровавого конфликта в Карабахе между Азербайджаном и Арменией является Турция и амбиции её лидера по возвращению стране статуса Османской Империи.

«Эрдогану всё не дают покоя влажные мечты об Османской империи. Но, увы. Им не суждено сбыться», — написал Павел.

Напомним, 13 октября состоялся телефонный разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и министром обороны Турции Хулуси Акаром, по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.