Москва, , 22:47 — REGNUM Российско-армянские переговоры состоялись в Москве в ходе визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, сообщили 13 октября в пресс-службе МИД РФ.

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Визит Мнацаканяна в Россию проходил с 11 по 13 октября по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Глава МИД Армении провёл в Москве встречи с Лавровым, с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

«Мнацаканян возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, почтил минутой молчания память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ключевой темой переговоров стала война в Нагорном Карабахе. Россия выразила «готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учётом положений Московского заявления» о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе.

Также Москва и Ереван обменялись мнениями по широкому кругу аспектов как двустороннего сотрудничества, так и «внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества — прим. ИА REGNUM), других международных форумах».

Участники переговоров обсудили реализацию плана консультаций между МИД РФ и МИД Армении на 2020−2021 годы.

«Переговоры прошли в присущей российско-армянским отношениям конструктивной доверительной атмосфере, способствовали наращиванию союзнического взаимодействия и традиционной дружбы между нашими странами и народами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мнацаканян 13 октября провёл в Москве закрытую встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

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