Москва, , 22:58 — REGNUM Заявление МВД Белоруссии о том, что ведомство допустило применение боевого оружия и спецсредств в отношении протестующих, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Многие граждане оказались уверены, что позитивного исхода в случае применения боевого оружия по протестующим не случится. Люди считают, что подобные действия могут привести к гражданской войне.

«Если силовики в Белоруссии применят против протестующих боевое оружие, то это закончится не цветной революцией. Это может привести к кровавой гражданской войне. А у войны другой цвет. Она не цветная. Война окрашивается в красный цвет крови погибших людей за чьи-то интересы. Этого в Белоруссии допустить нельзя», — считает Александр А.

Другие поддержали это мнение. По их видению, президент Украины Александр Лукашенко уже упустил необходимый момент. В ответ на стрельбу со стороны силовиков может также начаться стрельба. Результаты подобного кровавого противостояния не смогут обрадовать ни одну из сторон конфликта.

«Лукашенко упустил момент, когда нужно было закрыть границу со всеми странами, кроме России. А теперь оружие из Киева, Прибалтики и Грузии будет работать против действующего законного президента», — написал Константин Ш.

Тем не менее ряд граждан считает, что пример государственного переворота на Украине в 2014 году должен ярко показать последствия бездействия силовиков. Данные пользователи призывают власти Белоруссии жёстко реагировать на попытки свергнуть законную власть.

«Надеюсь, что в Белоруссии взвесили то, как обстояли дела на Украине в 2014 году. Тогда, в 2014, «Беркут» нёс немыслимые потери. Вот если бы им дали приказ на отстрел диких радикалов, то всё бы обошлось», — поделился мнением Илья Р.

Большинство комментаторов пришли к единому мнению, согласно которому стрельба из боевого оружия станет окончательной точкой, после которой протесты в Белоруссии приобретут однозначно кровавый характер.

«Это решение, если оно будет приведено в действие, станет точкой окончательного невозврата. И вот тогда это может закончиться для многих очень страшно», — пишет пользователь под псевдонимом ZATO.

Напомним, 12 октября МВД Белоруссии сделало заявление, согласно которому допустило применение боевого оружия по протестующим в случае необходимости.