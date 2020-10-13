Североморск, Мурманская область, 13 октября 2020, 22:10 — REGNUM Учебный пуск крылатой ракеты с подводного крейсера «Орёл» успешно проведён в Баренцевом море, сообщает 13 октября пресс-служба Северного флота России.
По надводной цели экипаж «Орла» запустил противокорабельную крылатую ракету «Гранит». Мишень имитировала крупный надводный корабль условного противника, расположенный на расстоянии свыше 120 км.
Стрельбу экипаж «Орла» вёл из подводного положения. Для полётов авиации и для гражданского судоходства район проведения учений был заранее закрыт кораблями Кольской флотилии.
Когда стрельба завершилась, экипаж противолодочного самолёта Ил-38 осмотрел мишень. Общий итог: учебная стрельба крылатой ракетой проведена успешно.
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