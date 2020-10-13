Подгорица, , 22:12 — REGNUM Пресс-секретарь правящей социал-демократической партии Черногории Николай Зироевич 13 октября заявил, что кандидат на пост премьер-министра Черногории Здравко Кривокапич «снова удивляет своими перлами», назвав Сербию и Черногорию двумя сербскими государствами, где «живут два короля». Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Мы понимаем, что кандидата на пост председателя правительства нового состава очень впечатлила атмосфера формирования новой власти в Черногории», — заявил Зироевич.

«Нет, господа, речь теперь идёт о самом крупном обмане электората в Черногории, которое вместо обещанного экспертного правительства получает правительство, целью которого является как можно быстрее получить заветное место во власти. Поскольку возможный будущий премьер-министр уже начал метафорически представлять себя королём, и, учитывая в прошлом теократический характер нашего государства, которое он считает идеальным, следует ожидать, что в один момент он объявит себя митрополитом», — подчеркнул Зироевич.