Москва, , 00:10 — REGNUM Решение глав МИД стран-участниц Евросоюза договориться о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети. Комментаторы оставили своё мнение 13 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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По мнению большого количества пользователей, несмотря на призывы белорусской оппозиции к России о том, что вмешиваться во внутренние дела страны нельзя, сами же они приветствуют введение санкций в отношении представителей официальной Белоруссии со стороны стран Запада.

«Это явное давление и вмешательство в дела чужой страны. Кроме того, они откровенно говорят, что будут платить за дестабилизации обстановки в Белоруссии. Наглость не знает границ», — написала Лариса К.

Другие решили указать на двойные стандарты в действиях европейских государств. К примеру, во Франции до сих пор продолжается протестная активность, но события в данной стране не вызывают вопросов у других стран Европы.

«Во Франции полтора года происходит насилие, и никто не вводит санкции против Макрона. Перестали уже вообще показывать и говорить об этом. Народ там шарахается, бастует, но никто на это не обращает внимание», — пишет Андрей П.

Часть граждан оказалась уверена, что сложившая выборная система в Белоруссии была дискредитирован. По их мнению, нужно изменить процедуру подсчёта голосов и вернуть жителям страны уверенность в честности выборов.

«Нужно изменять принцип голосования, раз всё голосование легко подделать и подставить под определенный лад. Люди уже начинают фотографировать, как проголосовали. Поэтому можно сделать какой-то вывод, кто побеждает», — считает Олег М.

Нашлись и те, кто попытался показать, почему протесты в Белоруссии носят деструктивный характер. По их видению, «революционеры» местного разлива поступают плохо, потому что начинают использовать грязные методы.

«Революционеры стараются изменить внешнее общественное устройство. И для достижения этого они считают позволительным использовать всяческие средства, порой даже самые предосудительные. А это в корне подрывает всю ту пользу, которую революционеры желали бы оказать народу», — поделился мнением Александр П.

Напомним, 12 октября стало известно, что главы МИД стран-участниц Евросоюза договорились о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.