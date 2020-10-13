Ереван, , 21:53 — REGNUM Войну Азербайджан будет продолжать до тех пор, пока Турция будет его поддерживать в этом вопросе, сообщил 13 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Reuters.

Пашинян «Убеждён, что пока Турция не изменит свою позицию, Азербайджан не прекратит ведения боевых действий».

По данным Еревана, на продолжении войны в Нагорном Карабахе настаивает Анкара. Она дала Баку прямое указание.

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Как сказал Пашинян, убеждал продолжать воевать, несмотря на перемирие, азербайджанского министра обороны Джейхуна Байрамова его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу на переговорах 11 октября.

Глава армянского правительства заявил, что турки в Закавказье реализуют ту же политику, которую они осуществляют в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные переговоры Чавушоглу и Байрамова состоялись уже в момент действия гуманитарного перемирия, объявленного 10 октября.

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