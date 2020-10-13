Париж, , 21:55 — REGNUM Промежуточный доклад об эффективности мер, принятых во Франции для борьбы с SARS-CoV-2, подготовленный для представления во Всемирную организацию здравоохранения, дает негативную оценку действиям властей. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Reuters.

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В докладе, подготовленном под руководством медика Дидье Питтета по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, критикуется неспособность властей проинформировать жителей Франции о рисках заболевания SARS-CoV-2, которая могла бы вылиться в недоверие граждан к правительству на фоне «второй волны» коронавируса.

Также в отчете дается негативная оценка взаимодействию различных органов исполнительной власти Франции в рамках борьбы с вирусом SARS-CoV-2.

Напомним, 13 октября во Франции было выявлено 12 993 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 743 тыс. Ранее, 10 и 11 октября, было зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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