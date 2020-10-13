Париж, , 21:30 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна не участвовала в переговорах с Мали об освобождении военнопленных и что решение этого государства вернуть свободу недавним заключенным — это решение, принятое в одностороннем порядке. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Le Figaro.

Выступая перед комитетом по обороне французского Сената, Парли сообщила, что Франция не вела переговоров с Мали об освобождении пленных, среди которых — французская исследовательница Софи Петронен и малийский политик Сумаила Сиссе, в обмен на освобождение из тюрем малийских джихадистов.

Парли также добавила, что «Франция поблагодарила власти Мали за освобождение (военнопленных — прим. ИА REGNUM)», но «решение освободить джихадистов было также принято только властями Мали, которые решили, что это необходимо для возвращения Сиссе».

Напомним, 9 октября последняя заложница французского происхождения в Мали Софи Петронен вернулась на родину после четырех лет заключения. В аэропорту исследовательницу встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

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