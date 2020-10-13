Москва, , 22:57 — REGNUM Дело в отношении журналиста Семёна Пегова, освещавшего события в Нагорном Карабахе, со стороны генпрокуратуры Азербайджана вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане прокомментировали событие 13 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Многие комментаторы назвали подобное решение опасным, ведь уголовное преследование российского журналиста может стать причиной разлада отношений между Москвой и Баку. А это, в свою очередь, может негативно повлиять на ситуацию с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

«Перебор. Опасный перебор, который не пойдет на пользу ни противоборствующим сторонам, ни затевающим это противостояние лицам. Вы теряете лицо», — обращается Валентина С.

Часть граждан назвала действия Баку логичными. По их видению, раз журналист попал на территорию Карабаха не через границу Азербайджана, то это является нарушением законодательства данной страны.

«Если Пегов без аккредитации в установленных структурах Азербайджана нелегально перешёл границу для осуществления своей профессиональной деятельности, то, конечно, он несет административную или уголовную ответственность», — считает Иван И.

Другие указали на разные подходы к журналисткой деятельности со стороны Азербайджана и Армении. По видению комментаторов, Ереван хочет придать событиям в Карабахе большую огласку и пускает туда представителей СМИ, а Азербайджан по какой-то причине этого всячески избегает.

«Армения в зоне боевых действий открыта для всех журналистов. А Азербайджан не пускает туда журналистов, мотивируя это их безопасностью. На самом деле им просто есть что скрывать», — написал Аркадий И.

Нашлись и те, кто провёл параллель с тем, как представителей российских СМИ преследовали на территории Украины. Кроме того, граждане нашли схожесть также в том, как украинское правительство поступало в отношении тех, кто пересекал границу с Крымом после его возвращения в состав России по результатам референдума.

«Что-то это мне напоминает. Это как Украина, которая считает, что в Крым можно заходить только со стороны Украины. Иначе незаконно», — пишет Алекс И.

Отдельные граждане не смогли понять, почему дело было заведено именно на российского журналиста. Имеется в виду, что на территории Нагорного Карабаха пребывает множество представителей СМИ из разных стран, но внимание генпрокуратуры Азербайджана привлекла фигура Пегова.

«А что это Азербайджан не возбуждает дела против французских, американских и т.д. журналистов в Карабахе? Слабо?» — задаётся вопросом superyum.

Напомним, 12 октября стало известно, что генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело в отношении журналиста Семёна Пегова, освещавшего события в Нагорном Карабахе.