Париж, , 21:28 — REGNUM Глава фракции «Вместе» в нижней палате французского парламента — Национальном собрании — Барбара Помпили объявила о формировании на основе своей группы полноценной политической партии. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Le Figaro.

Движение «Вместе», которое ранее было лишь группой в составе парламентской фракции партии «Вперед, Республика!», в 2016 году созданной нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном, станет полноценной политической партией.

Тем не менее, как пояснила министр экологического перехода и лидер группы Барбара Помпили, партия останется в составе парламентского большинства, возглавляемого фракцией «Вперед, Республики!».

Напомним, 6 октября в Национальном собрании ввели ограничение на количество посетителей в 50% от общей вместимости помещений в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

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