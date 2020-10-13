Москва, , 21:14 — REGNUM Ситуация на мировых рынках нефти и газа обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда, сообщили 13 октября в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Эр-Рияда. Путин и Аль Сауд положительно оценили уровень двусторонних отношений России и Саудовской Аравии.

Москва и Эр-Рияд выразили «обоюдный настрой на дальнейшее развитие» сотрудничества в ряде сфер. Путин и его собеседник обменялись мнениями о текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей.

«Подчёркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил ранее, что страны ОПЕК+ решили постепенно смягчать ограничения, введённые в мае на объём нефтедобычи.

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