Осло, , 20:58 — REGNUM Провокацией являются сегодняшние обвинения в адрес России со стороны Норвегии, 13 октября сообщает российское посольство в скандинавской стране в Facebook.

Кибератаки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде о том, что Россия якобы причастна к августовской кибератаке на норвежский парламент, российское диппредставительство назвало его «недопустимым».

"Расцениваем произошедшее как серьёзную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к обвинениям из Норвегии в адрес России успел присоединиться генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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